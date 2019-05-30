В Азербайджане Счетная палата получила доступ к налоговой тайне

БАКУ /Trend/ - Информацию, относящуюся, к категории налоговой тайны будет получать и Счетная палата.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим в Налоговый кодекс и Кодекс об административных правонарушениях предлагается внести соответствующие изменения.

Предложение, вынесенное на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента), подразумевает представление сведений о налогоплательщиках в Счетную палату.

В новых изменениях, предлагаемых в Кодексе об административных правонарушениях, усилена административная ответственность соответствующих структур для повышения эффективности деятельности Счетной палаты, и установлены штрафы за правонарушения.

Административная ответственность позволит более ответственно выполнять обязанности, возложенные на эти органы.

Согласно изменению, в случае этих правонарушений Счетная палата составит протокол, который будет направлен в суд для применения административного взыскания. Суд, в свою очередь, рассмотрев дела о правонарушениях, применит меру административного взыскания.

В результате голосования предлагаемые изменения были приняты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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