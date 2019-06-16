Названы ожидаемые объемы добычи с месторождения "Умид"

16 июня 2019 13:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В этом году с месторождения "Умид" планируется добыть около миллиарда кубометров природного газа.

Об этом, как передает Trend, сообщили источники в азербайджанской госкомпании SOCAR.

В настоящее время на добывающей платформе "Умид-1" работают три скважины с общим суточным дебитом 2,7 миллионов кубометров газа и 430 тонн конденсата в сутки.

По данным SOCAR, последняя скважина, введенная в строй с платформы не так давно, позволила подтвердить запасы "Умид" в размере 200 миллиардов кубометров газа, но и вскрыла полностью 7 горизонт, что соответствует свите Фасила или Свита перерыва. Раньше это не удавалось из-за сложных геологических условий работы на нижних горизонтах.

"Умид" входит в морской блок "Умид-Бабек", где работает сама SOCAR и ее миноритарный партнер Nobel Upstream. Разработана долгосрочная программа разработки блока "Умид-Бабек", согласно которой ежегодное производство газа с "Умид" составит до пяти миллиардов кубометров газа в год.

С 29 мая по 1 июня в Азербайджане проходит конференция "Caspian Oil and Gas". На конференции участвуют руководители самого высокого уровня для обсуждения ключевых нефтегазовых проектов каспийского региона и обеспечения энергетической безопасности.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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