Бюджет Фонда соцзащиты Азербайджана увеличен на 200 млн манатов - счетная палата

21 июня 2019 16:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бюджет Государственного фонда социальной защиты на текущий год увеличен на 200 миллиона манатов или на 5,1 процент по сравнению с прогнозами.

Об этом на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, сообщает в пятницу Trend.

Председатель Счетной палаты отметил, что это позволит снизить зависимость Фонда от госбюджета с 38,3 процентов до 32,8 процентов, что имеет особое значение в обеспечении его финансовой устойчивости.

По словам Гюльмамедова, повышение заработной платы работников различных сфер на 20-40 процентов можно считать основным источником для роста отчислений по обязательному социальному страхованию на 18,7 процента.

«Повышение бюджета фонда на 200 миллиона манатов осуществляется до его верхних пределов и не нарушит бюджетные правила», – отметил Гюльмамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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