Необходимо внедрять новые технологии в аграрной отрасли - министр

24 июня 2019 17:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Для достижения прозрачности и эффективности в сфере сельского хозяйства, необходимо усилить процесс внедрения инновационных технологий. Как передает Тренд, об этом на проходящем в Баку форуме государственных услуг ООН заявил министр сельского хозяйства Инам Керимов.

Министр отметил, что данный процесс последовательно продолжается в стране. «Данный вопрос находится в приоритете государственной политики, и одним из наглядных тому примеров является работа службы ASAN, которая охватывает целый спектр инклюзивных услуг. При этом важнейшая задача государства - превратить сельское хозяйство в рентабельную и привлекательную отрасль экономики. В этом направлении также идет целенаправленная работа, мы занимаемся разработкой и внедрением механизмов поддержки, с тем, чтобы субсидировать сельское хозяйство страны, в условиях отсутствия налоговых выплат. В то же время, необходимо привлечь в эту сферу нашу молодежь. Это значительно усилит наши возможности с точки зрения применения новейших технологий, а также наращивания кадрового потенциала в перспективном будущем», - сказал Керимов. Министр отметил, что для достижения эффективной модели сельхозпроизводства необходимо продолжить реформирование в отдельных сегментах аграрной отрасли.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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