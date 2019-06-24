Азербайджан и Турция подписали протокол о намерениях в сфере госуслуг

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного агентства по оказания услуг гражданам и социальным инновациям (ASAN) Ульви Мехтиев подписал протокол о намерениях с министерством транспорта и инфраструктуры и Агентством по сотрудничеству и координации Турции. Об этом сообщает Trend c международного Форума государственных услуг ООН, который проходит в Баку 24-26 июня.

Стороны будут сотрудничать в области оказания государственных услуг, а также в сфере электронного правительства. Как отметил Мехтиев, сотрудничество между двумя странами окажет помощь другим странам в обмене опытом работы в области оказания государственных услуг.

В рамках протокола предполагается расширить возможности партнерских организаций. Кроме того, создание кадрового потенциала будет обеспечиваться посредством консультаций экспертов и технической помощи, программ обучения, тренингов, специализированных курсов и других инструментов.

Стороны подчеркнули важность документа в свете расширения сотрудничества и братских отношений между Азербайджаном и Турцией.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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