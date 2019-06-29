Национальный депозитарный центр запустил электронную систему для инвесторов

29 июня 2019 09:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальный депозитарный центр Азербайджана (НДЦ) запустил систему «Электронные услуги» для удобства инвесторов, передает Trend со ссылкой на НДЦ.

Новая система позволяет в режиме реального времени получать информацию о количестве ценных бумаг, об их эмитентах и о другой информации на своем депо-счете.

Пользователь должен иметь «ASAN İmza» для доступа к системе.

Доступ к системе НДЦ имеют только граждане Азербайджана.

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