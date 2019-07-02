Программистов приглашают на Hackathon 2019

2 июля 2019 15:41 (UTC+04:00)

Баку/Trend/ - Компания AzInTelecom, входящая в систему министерства транспорта, связи и высоких технологий в партнерстве с компаниями R.I.S.K, Azеrcell, TrendMicro и Bestcomp проводит конкурс AZCLOUD Hackathon 2019, сообщает во вторник Trend со ссылкой на компанию.

Регистрация начинается 1 июля. Запросы принимаются на веб-странице конкурса. Желающие принять участие в «хакатоне» должны сформировать команду в составе 3-5 членов, включая капитана. Конкурс будет проходить в 3 этапа. По прохождении первых двух этапов, участникам будет представлена информация о предстоящем основном задании. На его выполнение будет отведено 48-72 часов, в течение которых, команды должны будут разработать и представить решение.

Команда, победившая в конкурсе AZCLOUD Hackathon 2019», получит денежный приз в размере 10 тысяч манатов.

«AZCLOUD Hackathon 2019» пройдет на Бакинском олимпийском стадионе. В рамках конкурса для удобства при выполнении технического задания каждой команде будут выделены помещения (SkyBox).

Отметим, что в ходе «хакатонов», программисты совместно решают различные задачи и разрабатывают IT- проекты.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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