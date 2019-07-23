Bakcell продолжает показывать высокие результаты по работе с клиентами в социальных сетях

23 июля 2019 15:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell в очередной раз стала обладателем престижного сертификата «Socially Devoted» (Социально приверженный) за эффективную работу c обращениями абонентов в социальной сети Facebook, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Так, известная международная компания Socialbakers, занимающаяся мониторингом деятельности компаний всего мира в социальных сетях, подтвердила, что в течение второго квартала 2019 года Bakcell ответила на 100% обращений абонентов. Отметим, что Bakcell уже награждалась сертификатом «Socially Devoted» за работу, проделанную в первом квартале этого года. В течение последних нескольких лет, компания демонстрирует самые высокие результаты, эффективно обрабатывая 100% обращений абонентов в социальных сетях.

Предоставление высококачественных услуг и обеспечение клиентской удовлетворенности являются приоритетными направлениями деятельности Bakcell. Социальные медиа являются одним из самых важных средств коммуникации компании Bakcell с точки зрения предоставления информации о продуктах и услугах широкой клиентской аудитории, а также быстрого реагирования на вопросы и обращения клиентов.

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