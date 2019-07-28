Азербайджан значительно увеличил экспорт газа

28 июля 2019 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2019 года Азербайджан экспортировал 5,6 миллиарда кубометров газа, что на 82,7 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК).

Согласно данным отчета, в денежном выражении объем экспорта составил 1,47 миллиарда долларов (рост на 10,4 процента).

За прошлый год страна экспортировала 7,9 миллиарда кубометров газа стоимостью 1,5 миллиарда долларов.

Всего за январь-июнь общий объем экспорта из Азербайджана в денежном выражении составил 9,9 миллиарда долларов, что на 15,19 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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