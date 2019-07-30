Золото и серебро в Азербайджане подорожали

30 июля 2019 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 30 июля повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 30 июля подорожала на 8,5425 маната, составив 2422,9505 маната, унция серебра - на 0,1058 маната, до 27, 9634 маната, платина - на 21,148 маната, до 1494,7590 маната. Цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 35,615 маната, составив 2634,8555 маната.

Название

30.07.2019

29.07.2019

Золото

XAU

2422.9505

2414.4080

Серебро

XAG

27.9634

27.8576

Платина

XPT

1494.7590

1473.6110

Палладий

XPD

2634.8555

2599.2405

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 30 июля составляет 1,7 AZN/USD.

Автор: Ровшан Бадалов

Twitter: @badalov_rovshan

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Официальный курс маната к мировым валютам на 30 июля
Экономика 09:40
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на облигации на вторичном рынке
Финансы 29 июля 19:16
Предложение на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысило спрос в 7 раз
Экономика 29 июля 13:56
Золото в Азербайджане подорожало
Экономика 29 июля 10:06
Официальный курс маната к мировым валютам на 29 июля
Экономика 29 июля 09:41
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Финансы 27 июля 10:23
Лента новостей
Модернизация установки "Деде-Горгуд" завершится к осени
Энергетика 10:35
В Азербайджане созданы новые региональные водоканальные управления
Экономика 10:30
Экзопланеты заслуживающие пристального изучения
Другие страны 10:30
В Ашхабаде на региональном уровне обсуждают проблемы Арала
Туркменистан 10:23
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 10:15
Посольство Азербайджана в Туркменистане объявило тендер
Тендеры 10:10
Израиль и Египет построят на Синае завод LNG
Израиль 10:08
Производитель консервной продукции в Азербайджане определился с объемами экспорта за рубеж
Бизнес 10:06
Полиция Стамбула проводит рейды
Турция 09:59