Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 30 июля повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 30 июля подорожала на 8,5425 маната, составив 2422,9505 маната, унция серебра - на 0,1058 маната, до 27, 9634 маната, платина - на 21,148 маната, до 1494,7590 маната. Цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 35,615 маната, составив 2634,8555 маната.
|
Название
|
30.07.2019
|
29.07.2019
|
Золото
|
XAU
|
2422.9505
|
2414.4080
|
Серебро
|
XAG
|
27.9634
|
27.8576
|
Платина
|
XPT
|
1494.7590
|
1473.6110
|
Палладий
|
XPD
|
2634.8555
|
2599.2405
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 30 июля составляет 1,7 AZN/USD.
Автор: Ровшан Бадалов
Twitter: @badalov_rovshan
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