Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 30 июля повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 30 июля подорожала на 8,5425 маната, составив 2422,9505 маната, унция серебра - на 0,1058 маната, до 27, 9634 маната, платина - на 21,148 маната, до 1494,7590 маната. Цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 35,615 маната, составив 2634,8555 маната.

Название 30.07.2019 29.07.2019 Золото XAU 2422.9505 2414.4080 Серебро XAG 27.9634 27.8576 Платина XPT 1494.7590 1473.6110 Палладий XPD 2634.8555 2599.2405

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 30 июля составляет 1,7 AZN/USD.

Автор: Ровшан Бадалов

Twitter: @badalov_rovshan

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