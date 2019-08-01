Золото и серебро в Азербайджане подешевели

1 августа 2019 09:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 1 августа понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 1 августа подешевела на 32,9885 маната, составив 2396,4305 маната, унция серебра - на 0,5548 маната, до 27, 5001 маната, унция платины - на 29,716 маната, до 1463, 3770 маната. Цена на унцию палладия понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 13,0815 маната, составив 2584, 4335 маната.

Название

01.08.2019

31.07.2019

Золото

XAU

2396.4305

2429.4190

Серебро

XAG

27.5001

28.0549

Платина

XPT

1463.3770

1493.0930

Палладий

XPD

2584.4335

2597.5150

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 1 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка
Финансы 10:00
Официальный курс маната к мировым валютам на 1 августа
Экономика 09:35
Центральный банк Азербайджана и Visa подписали меморандум о взаимопонимании
Финансы 31 июля 11:56
Объем электронных платежей в стране превысил 130 млрд манатов
Финансы 31 июля 11:34
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Экономика 31 июля 09:47
Официальный курс маната к мировым валютам на 31 июля
Экономика 31 июля 09:39
Лента новостей
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка
Финансы 10:00
Заправки в Узбекистане будут устанавливать цены на бензин Аи-91
Энергетика 09:55
Эмомали Рахмон принял верительные грамоты новых послов десяти государств
Таджикистан 09:52
Лукашенко отмечает активизацию двусторонних политических контактов с Швейцарией
Беларусь 09:51
В Азербайджане будут готовить магистров и бакалавров по новой специальности
Общество 09:47
Приток немецких инвестиций в Казахстан превысил $4 млрд (Эксклюзив)
Бизнес 09:45
Нетанияху встретился с Кушнером и Гринблаттом
Израиль 09:44
Премьер-министр Узбекистана с рабочим визитом прибыл в Кыргызстан
Кыргызстан 09:41
Официальный курс маната к мировым валютам на 1 августа
Экономика 09:35