Золото и серебро в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 1 августа понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 1 августа подешевела на 32,9885 маната, составив 2396,4305 маната, унция серебра - на 0,5548 маната, до 27, 5001 маната, унция платины - на 29,716 маната, до 1463, 3770 маната. Цена на унцию палладия понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 13,0815 маната, составив 2584, 4335 маната.

Название 01.08.2019 31.07.2019 Золото XAU 2396.4305 2429.4190 Серебро XAG 27.5001 28.0549 Платина XPT 1463.3770 1493.0930 Палладий XPD 2584.4335 2597.5150

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 1 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

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