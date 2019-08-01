Золото и серебро в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 1 августа понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 1 августа подешевела на 32,9885 маната, составив 2396,4305 маната, унция серебра - на 0,5548 маната, до 27, 5001 маната, унция платины - на 29,716 маната, до 1463, 3770 маната. Цена на унцию палладия понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 13,0815 маната, составив 2584, 4335 маната.
|
Название
|
01.08.2019
|
31.07.2019
|
Золото
|
XAU
|
2396.4305
|
2429.4190
|
Серебро
|
XAG
|
27.5001
|
28.0549
|
Платина
|
XPT
|
1463.3770
|
1493.0930
|
Палладий
|
XPD
|
2584.4335
|
2597.5150
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 1 августа составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Ровшан Бадалов)
Twitter: @badalov_rovshan
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