Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Стоимость золота в Азербайджане 16 августа возросла по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 16 августа подорожала на 1,717 маната, составив 2587, 3235 маната, унция серебра подешевела на 0,1553 маната, до 29, 3038 маната, унция платины подешевела на 14,314 маната, составив 1424, 5405 маната, унция палладия подорожала на 24,718 маната, до 2465, 5780 маната.
|
Название
|
16.08.2019
|
15.08.2019
|
Золото
|
XAU
|
2587.3235
|
2585.6065
|
Серебро
|
XAG
|
29.3038
|
29.4591
|
Платина
|
XPT
|
1424.5405
|
1438.8545
|
Палладий
|
XPD
|
2465.5780
|
2440.8600
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 16 августа составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Ровшан Бадалов)
Twitter: @badalov_rovshan
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.