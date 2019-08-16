Золото в Азербайджане подорожало

16 августа 2019 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стоимость золота в Азербайджане 16 августа возросла по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 16 августа подорожала на 1,717 маната, составив 2587, 3235 маната, унция серебра подешевела на 0,1553 маната, до 29, 3038 маната, унция платины подешевела на 14,314 маната, составив 1424, 5405 маната, унция палладия подорожала на 24,718 маната, до 2465, 5780 маната.

Название

16.08.2019

15.08.2019

Золото

XAU

2587.3235

2585.6065

Серебро

XAG

29.3038

29.4591

Платина

XPT

1424.5405

1438.8545

Палладий

XPD

2465.5780

2440.8600

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 16 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

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