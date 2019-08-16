Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Стоимость золота в Азербайджане 16 августа возросла по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 16 августа подорожала на 1,717 маната, составив 2587, 3235 маната, унция серебра подешевела на 0,1553 маната, до 29, 3038 маната, унция платины подешевела на 14,314 маната, составив 1424, 5405 маната, унция палладия подорожала на 24,718 маната, до 2465, 5780 маната.

Название 16.08.2019 15.08.2019 Золото XAU 2587.3235 2585.6065 Серебро XAG 29.3038 29.4591 Платина XPT 1424.5405 1438.8545 Палладий XPD 2465.5780 2440.8600

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 16 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

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