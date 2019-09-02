Копите авиамили с PASHA Bank Miles&Smiles!

Крупнейший частный банк страны PASHA Bank, известный предложением инновационных для Азербайджана проектов, вышел на рынок с новым продуктом - мильной ко-бренд картой Miles&Smiles. Причем, в отличие от своих других предложений, ориентированных на корпоративных клиентов и держателей зарплатных карт банка, новый продукт ориентирован также на тех, кто пока не имеет деловых отношений с PASHA Bank. Им могут воспользоваться как граждане страны, так и иностранцы, которые работают здесь или имеют свой бизнес в Азербайджане. То есть это первый розничный продукт традиционно корпоративного банка, которым может воспользоваться любой желающий, особо подчеркнул Директор Ритейл департамента PASHA Bank Кямран Гейдаров в интервью информационному агентству Trend.

Для начала расскажите, пожалуйста, о Вашем новом продукте

С июня этого года совместно со всемирно известной турецкой авиакомпанией Türk Hava Yolları (THY) мы приступили к выпуску ко-брендовой мильной карты Miles&Smiles. Это совершенно новый продукт для местного рынка. В Турции аналогичная карта была выпущена уже давно, и мы уверены, что в Азербайджане этот проект также будет очень успешным.

Пассажиры, часто пользующиеся услугами различных авиакомпаний мира, обычно регистрируются по их программам лояльности. Став обладателями мильных карт, они при каждом перелете получают мили, которые в дальнейшем можно обменять на авиабилеты и другие услуги, предлагаемые авиакомпанией.

В нашем случае держатели карты PASHA Bank Miles&Smiles накапливают мили не только при совершении авиаперелета, но и при каждой оплате, осуществленной этой картой. Причем мили начисляются при любых платежах за услуги и товары, совершенных как внутри страны, так и за границей.

Зачем же владельцам карт лояльности авиакомпании обзаводиться вашей картой? Какие преимущества предлагает PASHA Bank?

Начнем с того, что накопление миль происходит при любых операциях с картой, в том числе и при совершении ежедневных платежей – это оплата в ресторанах и местах отдыха, в супермаркете, торговых центрах, магазинах одежды, заправочных станциях и так далее, вплоть до оплат по ипотеке. В пакете с картой клиенты получают страхование для путешественников, а также консьерж-услуги, которыми можно воспользоваться по телефону, либо посредством чатбота в любом из популярных мессенджеров WhatsApp, Telegram, Viber, что является новшеством на нашем рынке.

Также владельцы карты PASHA Bank Miles&Smiles получают возможность воспользоваться услугой Lounge Key, которая предоставляет доступ в VIP или бизнес-зоны во время ожидания в более чем 1,000 аэропортах мира. Разумеется, есть и программа скидок для владельцев карт, например, при аренде автомобилей, в отелях, покупках в duty free зоне аэропортов.

Карты PASHA Bank Miles&Smiles выпускаются исключительно в национальной валюте, и приятной новостью для владельцев карт будет то, что при снятии наличности до 2,000 манат в любой точке мира PASHA Bank не удерживает дополнительных комиссий за конвертацию.

Как будут начисляться мили?

PASHA Bank предлагает два вида карт – Black и Elite, которые выпущены на базе Mastercard.

Владельцы карты Black при каждой оплате зарабатывают одну милю за каждые потраченные два маната.

Карта Elite выше по своему статусу, и она позволяет накапливать мили прямо эквивалентно потраченным средствам, то есть за один манат владелец карты получит одну милю соответственно.

Однако мы решили расширить список возможностей, предоставляемых нашим клиентам. Речь идет о партнерской сети, где при покупках или оплате услуг обладатели карт смогут получать еще больше миль. На сегодня к этой сети подключились уже 70 партнеров, которые предоставляют свои услуги в 280 пунктах обслуживания. Среди наших партнеров – сеть автозаправочных станций, мобильный оператор, сети бытовой техники, магазины одежды разных сегментов, кафе и рестораны и другие торгово-сервисные объекты. Особо хочу отметить, что любая покупка в магазинах, ресторанах, кафе в зоне duty free в Международном аэропорту Гейдар Алиев также дает владельцу карты дополнительные мили.

То есть осуществляя покупку или оплату услуги в партнерской сети держатели карт будут дополнительно получать 3, 5 и даже 10 миль за 1 манат. Таким образом, набрать необходимое количество миль для бесплатного перелета можно еще быстрее.

Данный продукт может успешно конкурировать с другими аналогичными предложениями на рынке?

Конечно. Более того, на наш взгляд, у карты PASHA Bank Miles&Smiles есть серьезные преимущества. Во-первых, Türk Hava Yolları охватывает более 120 стран и летает по 308 направлениям. Стоить отметить, что у компании более 40 тысяч зарегистрированных пользователей в Азербайджане, которые пользуются соответствующей программной лояльности, которые могут привязать свой существующий мильный счет к карте PASHA Bank Miles&Smiles.

Во-вторых, у нас есть достаточно серьезная программа поощрения – «Приветственные мили». Так, если сумма операций за первые три месяца превышает 5,000 манат, то помимо накопленных за эти операции миль, Банк начисляет 5,000 «приветственных» миль в качестве бонуса. А этого количества достаточно для обмена на билет в одну сторону из Баку в Стамбул или Милан. Обладатели карты Elite при обороте в 8,000 манат в первые 3 месяца получат дополнительно 10,000 «приветственных» миль.

Также мы предусмотрели случаи, когда обладатель карты не накопил достаточного количества миль для обмена на билет, и предлагаем так называемые «Авансовые мили» – клиент может обратиться в банк и получить до 10,000 миль по Black-карте и до 20,000 миль по карте Elite авансом. Разумеется, спустя какое-то время, совершая покупки посредством данной карты, клиент автоматически возвращает данный аванс, причем на это отводится достаточно большой срок – целых 18 месяцев. Есть еще особенности, которые выгодно отличают Miles&Smiles от других аналогичных продуктов. Например, нет никаких ограничений для обмена миль и можно выбрать любое направление от THY.

На кого в первую очередь ориентирован этот продукт? На часто пользующихся авиаперелетами граждан?

Совсем необязательно. Мы считаем, что им вполне может воспользоваться любой человек, который планирует как минимум раз в год выезжать за границу на отдых или путешествовать. К примеру, клиенты с заработком в 500-1,000 манат вполне могут воспользоваться всеми преимуществами карты и собрать достаточное количество миль за год на бесплатный билет, особенно, если отдавать предпочтение безналичным расчетам.

Как получить карту тем, кого заинтересовало это предложение? Расскажите о стоимости продукта.

Карту PASHA Bank Miles&Smiles можно заказать онлайн посредством веб-сайта miles.pashabank.az. Если желающий приобрести нашу карту уже является зарегистрированным пользователем программы лояльности Miles&Smiles, при заказе просто вносится ее регистрационный номер, и остаток баланса, как я уже сказал, сохраняется.

Проверять свой баланс можно через мобильное приложение авиакомпании, где через 15 дней после каждой покупки можно видеть актуальное количество начисленных миль. Мы же в свою очередь в ближайшее время внедрим новую функцию – «Личный кабинет клиента», где можно будет видеть весь баланс и каждую операцию, по которой были начислены мили.

Стоимость Black-карты составляет 250 манатов, карта Elite обойдется в 600 манатов, причем в обоих случаях карта выпускается сроком не на 1, а сразу на 3 года. Возможно, кому-то это покажется не особо доступным продуктом, но, с другой стороны, клиенты по мере накопления миль на собственном опыте увидят, насколько он выгоден. С учетом наличия широкой партнерской сети, которая позволяет получать дополнительные мили, они будут копиться достаточно быстро. Сейчас мы думаем над тем, как сделать этот продукт более доступным: вероятно, в скором будущем мы сможем предложить всем желающим приобрести данную карту в рассрочку.

Каковы ваши планы по дальнейшему развитию продукта?

В будущем мы планируем добавить функцию обмена своих бонусных миль на статусные. Последние дают еще больше преимуществ для владельца карты. Вполне возможно, что мы предоставим возможность приобретать данную карту для других в качестве подарка. Пока обо всех планах говорить не буду, но мы планируем также проводить и мотивационные кампании, которые позволят накапливать еще больше миль, что станет приятным сюрпризом для наших клиентов.

Это не первый розничный продукт PASHA Bank, но все предыдущие продукты были предназначены исключительно для держателей зарплатных карт нашего Банка. PASHA Bank Miles&Smiles это первый продукт предназначенный для всех желающих, и именно поэтому этот продукт для нас особенно важен, и мы уверены, что он будет успешным. Возможности, открывающиеся перед держателями карты, также окажут влияние на предпочтения наших клиентов, которые станут пользоваться безналичными расчетами еще чаще. Мы уверены, что в обозримом будущем для владельцев карты PASHA Bank Miles&Smiles она станет основным средством платежа и главной карточкой в их кошельке.

(Автор: Кямаля Мустафаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.