Потенциал Азербайджана в альтернативной энергетике довольно высок - эксперт

БАКУ/Trend/ - Потенциал Азербайджана в использовании альтернативной энергетики довольно высок благодаря природно-климатическим условиям.

Об этом сказал Trend руководитель Центра экономических стратегий Института нового общества Дмитрий Заворотный.

По его словам, преобладающее количество солнечных дней в летний сезон позволяет говорить о высокой эффективности использования Азербайджаном солнечных панелей, а характерные для побережья ветра со среднегодовой скоростью 7-8 метров в секунду делают экономически выгодным развитие ветроэнергетики: «Это вроде кажется очевидным благом, но стоит отметить, что, к примеру, множество европейских стран, активно развивающих ветряную и солнечную генерацию электроэнергии, имеют куда худшие климатические условия. Скажем, среднегодовая скорость ветра в Дании, которая за счет ветра обеспечивает уже больше 40% общей электроснабжения, - заметно ниже, чем в Азербайджане. Или Нидерланды, страна-лидер в Европе по солнечной энергетике, однако едва ли может похвастаться большим количеством солнечных дней в году. И мы знаем, что европейский бум зеленой энергетики во многом обеспечен различными видами государственной поддержки. Поэтому Азербайджан за счет своего климата обладает более выгодными стартовыми условиями. Это важный нюанс, потому что у альтернативных способов выработки энергии по-прежнему очень высокая себестоимость».

Что касается экспорта солнечных панелей, эксперт считает это хорошей идеей, однако отмечает, что нужно учитывать специфику этой продукции: «Решающим фактором здесь является цена. А это актуальная тема, потому что производственное оборудование и комплектующие являются либо китайскими, либо европейскими. Возможно, затраты на импорт могут быть компенсированы более дешевой сборкой и тогда вполне реально занять определенную нишу на внешних рынках. В любом случае, собственное производство панелей должно ориентироваться, в первую очередь, на внутренний рынок. Это и запуск новых мощностей генерации и, возможно, стоит подумать над созданием условий для продажи панелей частному сектору».

По мнению экономиста, альтернативную энергетику не следует, как переоценивать, так и недооценивать: «Ее главная функция на сегодняшний день – повышать эффективность традиционной энергетики. За счет энергии ветра и солнца можно неплохо экономить на сжигании угля, мазута и газа. А за счет экономии этого сырья можно обеспечивать гибкие тарифы, которые позволят населению и бизнесу снизить коммунальные расходы и увеличить расходы в других секторах экономики. Это хороший стимул для экономического развития. В то же время наращивать альтернативную генерацию следует аккуратно, чтобы не нарушать баланс всей энергосистемы. Ветер и солнце – явления довольно изменчивые и, если большая часть генерации будет зависеть от альтернативных источников, в плохой сезон может возникнуть острый дефицит энергии.

Но здесь, как говорится, нет предела совершенству – можно продолжать диверсификацию энергетики. К примеру, гидроэнергетика, которая развита в Азербайджане. Надо заниматься ее модернизацией. Есть и такие актуальные тренды как развитие биотопливной энергетики. У Азербайджана также хороший потенциал для производства биотоплива на основе различных технических культур. Чем больше источников получения энергии – тем эффективнее будет энергетика и экономика».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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