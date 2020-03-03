Норвежец уже 10 лет производит в Азербайджане "зеленую" энергию (ФОТО)

Экономика 3 марта 2020 13:12 (UTC+04:00)
Норвежец уже 10 лет производит в Азербайджане "зеленую" энергию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Альтернативные источники энергии сегодня набирают популярность во всем мире. Это возобновляемые ресурсы, которые заменяют собой традиционные источники энергии, функционирующие на нефти, природном газе и угле, которые при сгорании выделяют в атмосферу углекислый газ. Получение энергии из возобновляемых или практически неисчерпаемых природных ресурсов и явлений имеет много достоинств. Главные из них - экологичность и экономичность, сообщает во вторник Trend.

Азербайджан - страна с высоким потенциалом возобновляемой энергетики. Наша уникальная природа позволяет получать энергию из ветра, солнца, воды и других источников. Сегодня в Азербайджане предпринимаются последовательные шаги для развития альтернативной энергетики, и огромная работа в этом направлении проделана за счет государственных инвестиций. Но есть в стране и частные компании, специализирующиеся на развитии альтернативных источников энергии. Одной из таких является "Provitaz", основанная норвежцем Кнутом-Эрлендом Росволдом.

Впервые в Азербайджан Кнут-Эрленд приехал почти 10 лет назад, получив приглашение принять участие в тренинге Ассоциации содействия развитию гражданского общества в Лянкяране. И тогда он еще не планировал здесь задерживаться.

"Я построил свой первый солнечный коллектор у себя во дворе и увидел, что солнечная энергия в Азербайджане очень сильная. Это меня очень удивило, так как здесь даже зимой было очень солнечно. В моей стране солнце зимой не греет, а здесь я видел, что в некоторых районах зимой на улице бывает теплее, чем в доме.

Я приезжал в Азербайджан для других целей, но постепенно у меня появилась возможность создать место для производства солнечных коллекторов. В партнерстве с одним из местных жителей мы создали компанию, которая производит солнечные панели и другие технологии альтернативной энергии", - сказал Кнут-Эрленд.

На фото Кнут-Эрленд Росволд создает свой первый солнечный коллектор

Гражданин Норвегии сообщил, что стал верить в альтернативную энергию после приезда в Азербайджан, но теперь развивает это и у себя на родине. Сегодня солнечные панели "Provitaz" изготавливаются в Китае, откуда поставляются в Азербайджан и Норвегию. Недавно в компанию начали обращаться заказчики и из других стран мира.

"Provitaz - международный бренд, зародившийся в Азербайджане. Я начал это дело, потому что увидел потенциал в Азербайджане. Поэтому очень рад, что приехал в эту страну. В Норвегии мне даже не пришла бы в голову эта мысль", - отметил наш собеседник.

"Provitaz" - это сокращение от "Pro Vita Azerbaijan". С латыни это переводится как "За жизнь Азербайджана". Компания стремится способствовать лучшей жизни в Азербайджане. Она создает технологии, приносящие пользу людям и природе.

"Компания, можно сказать, стала моим жизненным путем. Она к тому же стала местом работы и для других людей, как местных так и иностранцев.

"Provitaz" основана в 2013 году, а до этого я, можно сказать, проводил эксперименты для себя. Помню наш первый заказ на 18 коллекторов, которые мы установили в Губе. Они были очень простые, мы их сделали сами. Но заказчик был доволен, и я ему благодарен. После этого мы сделали очень многое, установили огромное число солнечных панелей для электрической системы, водонагревания и т.д. Было не мало интересных работ. Одна из последних была в Астаре", - поделился Кнут-Эрленд Росволд.

Основатель компании отметил, что Азербайджан богат природными ресурсами. Он считает, что страна должна быть независимой энергетически. Здесь много нефти, газа, о чем известно всему миру. Кроме этого здесь есть ветряные электростанции, гидроэлектростанции и, конечно же, солнечные электростанции.

"Я думаю, что в будущем нужно использовать все источники альтернативной энергии в виде гибрида. Например, если нет солнца, то есть ветер, есть вода. Не нужно думать только об одном источнике энергии. В Азербайджане есть огромный потенциал солнечной энергии. Это несравнимо со странами Европы. Здесь инвестиция в солнечные панели дает свои плоды. И этим нужно пользоваться", - подчеркнул он.

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