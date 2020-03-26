Начинается реализация третьего социального проекта по борьбе с коронавирусной пандемией в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Продолжаются социально-изоляционные и профилактические мероприятия по снижению риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Государственные структуры и частные компании активно участвуют в этих мероприятиях, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минэкономики.

Как отмечается в информации, в рамках поддержки борьбы с коронавирусной пандемией в стране, министерство экономики и ОАО “Азермаш”, в рамках совместного сотрудничества начинают третий социальный проект.

Так, согласно данному социальному проекту, для оказания помощи в обеспечении служебной деятельности сотрудников центральных и местных органов исполнительной власти в рамках мероприятий, связанных с устранением пандемии, выделены специальные автомобили. Эти автомобили окажут бесплатную поддержку центральным и местным органам исполнительной власти в перевозке небольших грузов.

Согласно данным, ОАО ”Азермаш", проявив социальную ответственность, выделило для этой цели 100 автомобилей и водителей. Водители обеспечены антисептическими препаратами и необходимыми защитными средствами. Все автомобили ежедневно дезинфицируются. Время обслуживания (кроме субботы и воскресенья) - с 09.00 до 18.00.

Отметим, что для нужд Агентства обязательного медицинского страхования ОАО “Азермаш” дополнительно выделило 100 автомобилей.

ОАО” Азермаш " функционирует в рамках проекта социальной поддержки, реализуемого для оказания помощи в удовлетворении потребностей граждан старше 65 лет. Таким образом, для осуществления превентивных мер, связанные с профилактикой коронавирусной пандемии, ОАО “Азермаш” выделило в общей сложности 300 автомобилей и водителей.

Напомним, что ОАО ”Азермаш" было создано 15 ноября 2017 года с целью развития автомобильной промышленности в Азербайджане. Акционерное общество занимается производством конкурентоспособных легковых и коммерческих автомобилей, их запасных частей. В состав ОАО, играющего важную роль в ненефтяном секторе национальной экономики, входят завод по производству автомобилей в Нефтчале, автомобильные заводы «GM Uzbekistan» и «GAZ Group Россия», завод по производству кабелей, лизинговые компании, центры продаж запасных частей.

Автор: Фидан Бабаева.