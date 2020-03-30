Министр экономики о сферах, которым будет выделена финансовая помощь в связи с коронавирусом (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров рассказал о сферах, которым будет выделена финансовая помощь в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.

Об этом, как передает Trend, он рассказал в программе "Hədəf" на телеканале АзТв.