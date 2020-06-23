Минэкономики Азербайджана обратилось к налогоплательщикам

БАКУ/Trend/ - Чек контрольно-кассового аппарата, представляемый при возврате части НДС, должен соответствовать требованиям статьи 50.8 Налогового кодекса Азербайджана, сообщили Trend в Государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджана.

Одним из основных требований является обязательное указание в чеке наименования приобретенного товара или оказанной услуги.

Как известно, определенная часть НДС, уплачиваемого физическими лицами (за исключением продуктов нефтегазовой отрасли) в объектах, задействованных в сферах розничной торговли или общественного питания, где установлен кассовый аппарат нового поколения, в размере 10 процентов при наличной оплате и 15 процентов по безналичным платежам возвращается потребителю.

Однако, как показывает практика, в ряде объектов наименование товара не указывается в чеках, предоставляемых потребителям налогоплательщиками, что чревато применением соответствующих финансовых санкций в отношении указанных налогоплательщиков, а также приводит к нарушению прав потребителей.

По данной причине во избежание финансовых санкций налогоплательщикам рекомендуется произвести соответствующие технические изменения в кассовых аппаратах, установленных в коммерческих организациях с тем, чтобы обеспечить соответствие информации, отраженной в чеках, предоставляемых потребителям, требованиям действующего законодательства.

Одновременно Государственная налоговая служба призывает потребителей обращаться в налоговые органы в случае выявления фактов, когда товары или услуги не отражены в чеке, представленном потребителю.

Отметим, что в Азербайджане в течение мая на портале по возврату налога на добавленную стоимость (НДС), взимаемого с платежей в торговых заведениях и объектах общепита, было зарегистрировано 264 тысячи человек. Из них 194 711 или 74 процента зарегистрированных пользователей вводили информацию о чеках кассира в систему через электронный кабинет на портале. В целом, в течение мая на портале было зарегистрировано более чем 2,9 миллиона кассовых чеков граждан.

Сумма НДС, подлежащая возврату по этим чекам, составляет 1,7 миллиона манатов. По уже утвержденным чекам была возвращена и помещена в виртуальную “денежную корзину” в электронном кабинете потребителей сумма НДС в размере 207,8 тысячи манатов, оставшаяся же часть находится в ожидании по сроку возврата.

(Автор: Юсиф Агаев. Редактор: Гюнель Зейналова)