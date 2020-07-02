Минэкономики Азербайджана провело онлайн-встречу с руководством крупных торговых сетей (версия 2)

(Первая версия в 12:50)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане усиливается контроль над соблюдением карантинных правил в торговых объектах, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экономики.

В связи с этим в министерстве прошла онлайн-встреча с руководителями и менеджерами крупных сетей супермаркетов.

В ней участвовали замминистра экономики Ниязи Сафаров, другие руководящие лица и представители TƏBİB.

На мероприятии, организованном Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при минэкономики, обсуждалась ситуация, связанная с соблюдением необходимых правил социального поведения в сетях крупных магазинов, санитарно-эпидемиологических правил, профилактики по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в торговой сфере и сфере услуг.

На мероприятии до сведения предпринимателей вновь было доведено, что продавцы и покупатели должны пользоваться защитными средствами, соблюдать социальную дистанцию, посетителей следует впускать в торговые залы в ограниченном количестве, торговые объекты должны дезинфицироваться.

В ходе встречи было также подчеркнуто, что дальнейшие негативные последствия пандемии не исключаются. Поэтому и общество, и предприниматели должны свыкнуться с новыми требованиями, бизнес должен научиться работать в новых условиях по правилам санитарно-карантинного режима и ответственного социального поведения.

Сообщается, что с целью контроля соблюдения этих требований минэкономики совместно с надлежащими структурами продолжит мониторинги, и примет серьезные меры в отношении торговых объектов, не соблюдающих установленные требования.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)