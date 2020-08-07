SOCAR: Возгорание на территории ПО «Азеркимья» не связано с производственным процессом

БАКУ /Trend/ - Возгорание на территории производственного объединения (ПО) «Азеркимья» азербайджанской госкомпании SOCAR не связано с производственным процессом.

Об этом сказал в пятницу Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

«Возгорание не связано с производственным процессом, так как завод остановлен на ремонт, и уже три дня как не работает. Наше предположение заключается в том, что это могло быть связано каким-то образом со строительными работами, которые там проводятся в рамках модернизации и уже подходят к концу. Возгорание, которое произошло, было на очень небольшой территории, и за несколько минут оно было потушено. Особого урона заводу это не нанесло, но пострадало несколько сотрудников. Получили ожоги несколько наших сотрудников, сотрудников компании-подрядчика Azfen, которая участвует в проекте модернизации», - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова)