Двадцать пять лет надежности и успеха

Экономика 18 августа 2020 10:26 (UTC+04:00)
Двадцать пять лет надежности и успеха

Сегодня страховая компания A-Qroup отмечает свой день рождения. 25 лет назад было положено начало большому пути.

Для A-Qroup 25 лет — это больше чем круглая дата. Это опыт, который позволил компании уверенно закрепить свои позиции и получить признание за высокое качество предоставляемых услуг, это инновации, надежность, доверие, профессионализм, ответственность и качественный сервис.

За 25 лет A-Qroup смогла достичь многого и стать финансово стабильным и, что самое важное, надежным страховым партнером для своих клиентов. Сегодня можно с уверенностью говорить о серьёзных результатах, достигнутых компанией и о её мощном потенциале для дальнейшего развития.

Совмещая лучшие традиции и опыт компании с самыми современными технологическими решениями, вкладывая значительные средства в İT-технологии и в разработку новых направлений, ставя во главу угла интересы своих клиентов, A-Qroup уверено может заявить, что готова и дальше максимально эффективно работать на благо своих клиентов, ценящих комфорт, оперативность и высокий уровень сервиса.

С честью преодолевая трудности, связанные с кризисными явлениями в экономике, A-Qroup удавалось не только сохранить показатели бизнеса, но и главные ценности – клиентов, партнеров, коллектив.

Десятки тысяч людей доверяют A-Qroup свою недвижимость, автомобили и самое главное - своё здоровье! Именно защита здоровья застрахованных, организация полноценной медицинской помощи была и остается приоритетным направлением A-Qroup на протяжении 25 лет.

С первого дня работы и на протяжении этих лет A-Qroup «живет» под слоганом «Вiz fərqliyik», и это не просто слова. Это метод и подход страховой компании к своей деятельности. К каждому вопросу, к каждому клиенту и партнеру, к каждой мелочи у A-Qroup особый подход. Компания остается верна своему девизу уже 25 лет.

Двадцать пять лет с одной стороны это серьезный срок, а с другой стороны, не время останавливаться на достигнутом. Наоборот, это хороший трамплин для движения вперед. A-Qroup не стоит на месте, держит темп, ставит себе высокую планку, совершенствует услуги, обеспечивает максимально быстрое онлайн обслуживание и комфортное взаимодействие с компанией, разрабатывает продукты и сервисы, чтобы стать более современной и удобной для клиентов.

В свой день рождения коллектив страховой компании A-Qroup благодарит своих партнеров и клиентов за доверие, плодотворное сотрудничество. Доверие застрахованных – важнейшее достижение компании, позволяющее A-Qroup уверенно смотреть вперед.

Успехи 25-ти летней деятельности порождают гордость и воодушевляют на новые достижения.

Страховая компания A-Qroup работает для тех, кто ценит разницу, комфорт, скорость и высокий уровень сервиса.

Страховые интересы у каждого разные, но все они достойны самой лучшей защиты, которую Вам всегда готова предложить ваша страховая компания - A-Qroup.

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