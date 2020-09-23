Полеты между Азербайджаном и Украиной возобновляются
БАКУ /Trend/ - Компания "Международные Украинские Авиалинии " (МАУ) запустила продажу авиабилетов по маршруту Киев-Баку-Киев.
Как сообщает Trend в среду со ссылкой на сайт компании, первый авиарейс планируется осуществить 4 октября.
Стоимость билета в одном направлении составляет 214 манатов без багажа и 256 манатов с багажом.
(Текст: Жаля Гасымова)
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