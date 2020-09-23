Еще 11 российских предприятий получили право поставок рыбной продукции в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности Азербайджана предоставило право импорта рыбной продукции в нашу страну 11 российским рыбоперерабатывающим предприятиям под гарантии Россельхознадзора.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Россельхознадзор.

При этом Агентство продовольственной безопасности оставило за собой право проведения инспекций российских предприятий-экспортеров на соответствие требованиям нашей страны.

Таким образом, на сегодняшний день право поставок рыбной продукции в Азербайджан имеют 138 российских предприятий.

(Текст: Жаля Гасымова)