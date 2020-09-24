Инициатива ЗАО AzerGold по выпуску облигаций направлена на создание для граждан надежных инвестиционных возможностей

Экономика 24 сентября 2020 14:09 (UTC+04:00)
Инициатива ЗАО AzerGold по выпуску облигаций направлена на создание для граждан надежных инвестиционных возможностей

БАКУ /Trend/ - В связи с выпуском облигаций закрытого акционерного общества (ЗАО)” AzerGold “на рынки организованного капитала на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялось мероприятие.

Об этом сообщает Trend, со ссылкой на министерство экономики.

В церемонии приняли участие исполняющий обязанности председателя правления Бакинской фондовой биржи (БФБ) Эльдар Абдуллаев, председатель наблюдательного совета ЗАО AzerGold Ровшан Наджаф, заместитель председателя правления ЗАО AzerGold Хайям Фарзалиев, председатель правления ОАО PASHA Bank Талех Казымов, директор ЗАО “Инвестиционная компания PASHA Kapital” Джейхун Гаджиев и генеральный директор Центрального банка Али Ахмедов.

В церемонии также приняли участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и председатель правления ЗАО “AzerGold” Закир Ибрагимов.

Председатель ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов отметил, что реализуемая ЗАО инициатива по выпуску облигаций направлена на то, чтобы внести вклад в развитие экономики страны, создать гражданам выгодные и надежные инвестиционные возможности.

Он отметил, что данная эмиссия является благоприятной возможностью для граждан иметь долю в развитии национальной экономики и горнодобывающей промышленности.

Министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул, что выпуск облигаций AzerGold в оборот считается одним из важнейших событий в 2020 году на рынке капитала. Министр отметил, что выпуск облигаций AzerGold является успешным результатом принятых мер по развитию финансового сектора в Азербайджане, и помимо вклада в развитие финансового и горнодобывающего секторов, он будет играть особую роль в формировании новых инвестиционных возможностей для граждан.

Исполняющий обязанности председателя правления БФБ Эльдар Абдуллаев сказал, что новые облигации приведут к диверсификации финансовых инструментов на рынке корпоративных ценных бумаг и это создаст благоприятный инвестиционный климат с более широкими возможностями для инвесторов.

В завершение мероприятия представитель эмитента ЗАО Azergold позвонил в звонок, символизирующий выпуск облигаций на первичный рынок. Таким образом, стартовали первичные торги облигациями на торговой платформе БФБ.

Отметим, что на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 24 сентября 2020 года состоялся аукцион по размещению первого транша процентных, необеспеченных, бездокументарных облигаций ЗАО AzerGold на сумму 10 миллионов долларов США.

Аукцион продлится один день, его результаты будут объявлены сегодня же. Ценные бумаги будут размещены методом конкурентного аукциона. Речь идет о 100 тысячах облигаций номиналом в 100 долларов каждая. Годовая доходность облигаций, которые будут погашены в течение трех лет, составляет четыре процента. Андерайтером процесса является ЗАО "Инвестиционная компания PASHA Capital". Лица, заинтересованные в участии в аукционе, могут обратиться во все инвестиционные компании-члены биржи.

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: Fidan_Babaeva

Инициатива ЗАО AzerGold по выпуску облигаций направлена на создание для граждан надежных инвестиционных возможностей - Gallery Image
Инициатива ЗАО AzerGold по выпуску облигаций направлена на создание для граждан надежных инвестиционных возможностей - Gallery Image
Инициатива ЗАО AzerGold по выпуску облигаций направлена на создание для граждан надежных инвестиционных возможностей - Gallery Image
Инициатива ЗАО AzerGold по выпуску облигаций направлена на создание для граждан надежных инвестиционных возможностей - Gallery Image
Инициатива ЗАО AzerGold по выпуску облигаций направлена на создание для граждан надежных инвестиционных возможностей - Gallery Image
Инициатива ЗАО AzerGold по выпуску облигаций направлена на создание для граждан надежных инвестиционных возможностей - Gallery Image
Инициатива ЗАО AzerGold по выпуску облигаций направлена на создание для граждан надежных инвестиционных возможностей - Gallery Image
Инициатива ЗАО AzerGold по выпуску облигаций направлена на создание для граждан надежных инвестиционных возможностей - Gallery Thumbnail
Инициатива ЗАО AzerGold по выпуску облигаций направлена на создание для граждан надежных инвестиционных возможностей - Gallery Thumbnail
Инициатива ЗАО AzerGold по выпуску облигаций направлена на создание для граждан надежных инвестиционных возможностей - Gallery Thumbnail
Инициатива ЗАО AzerGold по выпуску облигаций направлена на создание для граждан надежных инвестиционных возможностей - Gallery Thumbnail
Инициатива ЗАО AzerGold по выпуску облигаций направлена на создание для граждан надежных инвестиционных возможностей - Gallery Thumbnail
Инициатива ЗАО AzerGold по выпуску облигаций направлена на создание для граждан надежных инвестиционных возможностей - Gallery Thumbnail
Инициатива ЗАО AzerGold по выпуску облигаций направлена на создание для граждан надежных инвестиционных возможностей - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Пособие на ребенка…
Пособие на ребенка…
Можно ли переадресовать пенсию другому человеку?
Можно ли переадресовать пенсию другому человеку?
Как обычно происходит наследование?
Как обычно происходит наследование?
Loading Bars
Лента новостей
На автотрассе Баку-Астара строятся 8 "пистопов" (ФОТО) Общество 14:55
Выпуск облигаций AzerGold является одним из важнейших событий 2020 года на рынке капитала - Микаил Джаббаров Финансы 14:50
Из Азербайджана в Казахстан за период пандемии вернулись 446 человек Общество 14:47
Азербайджан является важным звеном во взаимоотношениях в тюркоязычном мире - казахстанский политолог Политика 14:41
Туркменская компания Akymly-Ugur назвала объем производимой продукции Энергетика 14:35
ВВС Азербайджана провели ночные учения (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:29
Экспорт фруктов в Туркменистан из стран ЕАЭС увеличился Бизнес 14:23
Узбекистан предлагает создать Региональный центр по развитию транспорта и коммуникаций под эгидой ООН Узбекистан 14:23
В ВОЗ предупредили об опасности ложных слухов о пандемии Европа 14:15
В ЕС заявили, что ситуация с коронавирусом в ряде стран союза сейчас хуже, чем в марте Европа 14:13
SOFAZ не ожидает изменений в своем валютном портфеле Экономика 14:13
Трудовые будни сельчан и образ великого азербайджанского поэта – творчество Махмуда Тагиева (ФОТО) Культура 14:10
Инициатива ЗАО AzerGold по выпуску облигаций направлена на создание для граждан надежных инвестиционных возможностей Экономика 14:09
Туркменская компания по производству оборудования в нефтегазовой отрасли расширит географию экспорта Энергетика 14:07
Посол Мексики в Азербайджане посетил Центр Гейдара Алиева в Ясамальском районе (ФОТО) Общество 14:06
В Баку перед школами обновлены пешеходные "зебры" (ФОТО) Общество 14:04
Завтра в Азербайджане до 29 градусов тепла Общество 14:01
ЛУКОЙЛ-Азербайджан объявил тендер Экономика 13:57
В период карантина Азербайджан расширил торговые отношения с Турцией и Россией Бизнес 13:55
Азербайджан является одной из самых толерантных стран в мире - вице-мэр израильского города Политика 13:48
Армения находится в жалком и беспомощном по сравнению с Азербайджаном положении - депутат Политика 13:45
В столице Азербайджана принимаются меры по сокращению дорожных заторов Общество 13:43
Президент Ильхам Алиев: Между Европейским Союзом и Азербайджаном сейчас существует партнерство очень высокого уровня Политика 13:33
В Баку продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО) Экономика 13:25
Азербайджанские банки приобрели инвалюту почти на $ 71 миллион Финансы 13:18
Silk Way Group с НАА осуществляют проект по подготовке специалистов технического обслуживания самолётов Общество 13:13
В Азербайджане выделены средства на ремонт и строительство автодорог — распоряжение Политика 13:12
Министр экономики Азербайджана ознакомился с работой по добыче золота в Дашкесане Экономика 13:07
Лавров и представитель ВОЗ подтвердили взаимную заинтересованность в сотрудничестве Россия 13:05
Залкалиани: Поддержка Азербайджаном позиции Грузии на Генассамблее ООН крайне важна для нас Политика 13:01
В Нахчыване прошли учебно-методические сборы с командирами инженерно-саперных отделений (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:57
В этом году общий грузооборот Бакинского порта превысил 3,2 млн тонн Бизнес 12:56
В центре Тбилиси вводят ограничения на передвижение транспорта Грузия 12:54
Азербайджанский эксперт по туризму рассказал о скидках на авиабилеты Общество 12:53
Иран и Беларусь обсудили установление прямого авиасообщения между Тегераном и Минском Экономика 12:52
Посол Пакистана: Азербайджан умело руководит Движением неприсоединения в трудные времена Политика 12:46
Состоялась встреча в расширенном составе главы МИД Азербайджана с грузинским коллегой (ФОТО) Политика 12:45
Нацбанк Швейцарии сохранил ключевую ставку на уровне -0,75% Европа 12:40
В Азербайджане в этом году фермерам выдано кредитов на 51 млн манатов Экономика 12:38
"Эль-Аль" начал возвращать деньги за билеты Израиль 12:31
Один из студентов в 46 лет поступил в Бакинскую высшую школу нефти Общество 12:07
В Нахчыванской АР расширяется ассортимент производимой продукции Бизнес 11:47
Туркменский банк «Рысгал» цифровизирует систему оплаты Финансы 11:42
Камран Иманов: слово Arsak (Арсак)  не имеет никакого отношения  к хай-армянам (ИНТЕРВЬЮ) Нагорно-карабахский конфликт 11:42
Сегодня в Азербайджане завершается регистрация в группы дошкольной подготовки Общество 11:38
Спустя несколько месяцев "Аэрофлот" возобновил полеты в Баку (ФОТО) Общество 11:34
В Азербайджане ожидается создание запасов воды в объеме 660 млн кубометров Экономика 11:30
В Армении за сутки зарегистрировано 374 новых случаев заражения коронавирусом Армения 11:28
Азербайджанская нефть подорожала Финансы 11:24
SOCAR Trading нацелена на создание глобального интегрированного отдела нефтепродуктов Энергетика 11:23
Представлен трейлер фильма "Билясувар", премьера которого состоится на крупнейшем кинофестивале Азии (ВИДЕО) Культура 11:21
Завершился капитальный ремонт сухогрузного судна «Расул Рза» (ФОТО) Экономика 11:05
Цены на драгметаллы в Азербайджане снизились Финансы 11:00
Экспорт фруктов из Грузии возрос на 45,2%, овощей – сократился на 8,6% Грузия 11:00
В вузы Азербайджана больше всего суббакалавров поступило по II группе специальностей Общество 10:58
Максимальное использование ж/д потенциала Азербайджана и Ирана повысит уровень торгового сотрудничества – член Торговой палаты Экономика 10:52
«Азеришыг» объявил объем технических потерь электроэнергии Энергетика 10:47
ROLLS-ROYCE представляет длиннобазную версию нового Ghost Общество 10:30
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Швеции (ФОТО) Политика 10:27
В Канаде заявили о второй волне коронавируса Другие страны 10:22
В Азербайджане растет производство кукурузы Экономика 10:19
Премьера фильма "Черная вдова" вновь отложена Интересное 10:13
Филипп Киркоров хочет отправить на "Евровидение" Jony Звёздный мир 09:58
Казахстан официально отменил смертную казнь Казахстан 09:52
Манат продолжает укрепляться к валютам основных стран-партнеров Финансы 09:49
Туркменистан и USAID рассмотрели возможности реализации ряда совместных проектов Бизнес 09:44
Кабмин Израиля утвердил ужесточение карантина на две недели Израиль 09:38
ADİF выплатил вкладчикам четырех закрывшихся банков около 534 млн манатов Экономика 09:36
Лавров и Зариф в третий раз за последние месяцы обсудят в Москве ядерную сделку Ядерная программа 09:34
ВС Армении нарушили режим прекращения огня около 70 раз за сутки Нагорно-карабахский конфликт 09:31
ЕБРР выделил Грузии 217 миллионов евро для рефинансирования еврооблигаций Грузия 09:27
ВС Армении в июле взяли на прицел важную энергетическую и транспортную инфраструктура Азербайджана - МИД Политика 09:25
Первый музей горских евреев в Азербайджане в центре внимания израильских СМИ Общество 09:19
В Японии из-за коронавируса закрылось около 36 тысяч компаний Другие страны 09:16
Глава МИД Азербайджана отбыл с официальным визитом в Грузию Политика 09:14
В Азербайджане снизилось число выпускников колледжей по медицинским специальностям Общество 09:13
Раскрыта разведывательная сеть армян - СОЦСЕТИ - ФОТОФАКТЫ Общество 09:12
В Азербайджане обнародованы показатели заражения COVID-19 в общеобразовательных учреждениях Общество 09:06
В Сеуле сообщили о застреленном в КНДР чиновнике из Южной Кореи Другие страны 08:55
Власти Гонконга передумали выделять участок земли для расширения "Диснейленда" Бизнес 08:36
В Азербайджане увеличилось производство металлопродукции Бизнес 08:31
В правящей партии Японии призвали провести учения с США у островов Сенкаку Другие страны 08:17
Гахария: Грузия является верным союзником и стратегическим партнером США в Черноморском регионе Грузия 07:58
За прошедшие сутки в РК выявлено 79 заболевших коронавирусом Казахстан 07:55
Иран призвал международное сообщество предотвратить продолжение нападений на Йемен Политика 07:52
ByteDance подала в Китае заявку на получение лицензии на экспорт технологий ИКТ 07:46
SOFAZ будет продолжать вносить необходимые тактические изменения в свою инвестиционную деятельность Энергетика 07:39
Крупнейший банк Австралии выплатит более $924 млн штрафа за отмывание денег Финансы 07:29
В Белом доме не ожидают, что в США откажутся от продажи новых машин на бензине Бизнес 07:08
Пять человек погибли в результате аварии на заводе в Колумбии Другие страны 06:52
В Гаване прокомментировали ограничения США на ввоз алкоголя и табака из Кубы Бизнес 06:30
В NASA призвали создать коммерческие аналоги МКС, чтобы не уступить первенство КНР США 06:13
Нетаньяху анонсировал ужесточение карантина в Израиле на две недели с 25 сентября Израиль 05:46
Суд просят заблокировать вступление в силу запрета на скачивание TikTok в США ИКТ 05:23
ООН и Великобритания планируют провести саммит по климату 12 декабря Европа 05:01
Суд обязал сына Трампа до выборов дать показания в связи с расследованием США 04:37
В Израиле выявлено 6 667 случаев заражения коронавирусом за сутки Израиль 04:12
"Барселона" и "Атлетико" договорились о трансфере футболиста Суареса Спорт 03:51
Министр экономики Германии ушел на карантин из-за возможного контакта с больным COVID-19 Европа 03:28
Трамп не исключает определения исхода предстоящих выборов в Верховном суде США США 02:43
Все новости