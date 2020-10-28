Продолжается строительство автомобильной дороги Сусай-Хыналыг (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В последние годы в Баку и других регионах страны были построены многочисленные инфраструктурные проекты, в том числе дороги и мосты республиканского и местного значения. Эта работа продолжается в соответствии с приоритетами развития страны.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственное автомобильное агентство дорог Азербайджана.

Сообщается, что из-за природных факторов, а также лавин, оползней и крупных обломков горных пород, открытая в 2007 году трасса Губа-Хыналыг часто надолго закрывается.

В связи с этим возникла необходимость в реконструкции трассы Губа-Сусай протяженностью 24 км, строительства дорожного полотна Сусай-Хыналыг протяженностью 30 км и автомобильной дороги до села Грызь, находящегося в 4,8 км от этой дороги.

Учитывая важность обеспечения беспрепятственного передвижения населения и развития туризма, согласно распоряжению, подписанному Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает реконструкцию 30-километрового участка Сусай-Хыналыг и строительство автомобильной дороги до села Грызь.

Отмечается, что в настоящее время строительные работы ведутся в районе со сложным рельефом и климатическими условиями на высоте 1500-2500 метров над уровнем моря.

В рамках проекта дорога будет реконструирована по IV технической категории в 2 полосы. Ширина проезжей части будет составлять 6 метров, ширина каждого плеча - 2 метра.

Строительство новой автомобильной дороги общей протяженностью 58,8 км свяжет 8 населенных пунктов с населением около 8000 человек, а также село Хыналыг, расположенное на высоте 2350 метров над уровнем моря, с автомобильной дорогой Губа-Гусар. Кроме того, строительство дороги расширит существующий туристический потенциал и создаст новые туристические маршруты.

(Текст: Жаля Гасымова Редактор: Наталья Кочнева)