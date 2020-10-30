AccessBank проводит в филиалах тренинги по повышению навыков гражданской обороны (ФОТО)

Считая приоритетом безопасность клиентов и сотрудников, AccessBank запустил в октябре проект по повышению грамотности по гражданской обороне.

В ходе проекта в конце октября прошли тренинги в Сальянском, Джалилабадском и Лянкяранском филиалах банка. Основной целью тренингов является информирование сотрудников филиалов банка о безопасности и правилах оказания первой медицинской помощи. Евгения Гашикулина, первый заместитель председателя правления AccessBank-а, на встрече с коллегами подчеркнула важность проведения в сложившихся условиях подобных тренингов для сотрудников филиалов, делающих все возможное для обеспечения безопасности клиентов. Гашикулина также поздравила сотрудников банка с освобождением оккупированных земель Азербайджана.

AccessBank начал проводить тренинги по гражданской обороне в связи с нынешними событиями, происходящими на западе страны. В начале октября тренинги уже были проведены сертифицированными профессионалами в филиалах, находящихся в городах, подвергшихся атакам. Такого рода тренинги будут проведены для сотрудников всех филиалов AccessBank-а.