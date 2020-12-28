Yelo Bank получил награду «Самая инновативная корпоративная стратегия ребрендинга»

Процесс ребрендинга, который мы запустили со слогана «Яркий Банкинг», стал для банка переходом на новый этап развития. В дополнение к обновлению нашей сервисной сети в 2020 году мы запустили нашу многофункциональную карту Yelo, мобильное приложение Yelo app и услуги интернет-банкинга и постарались чтобы наши клиенты почувствовали эти изменения. Основная цель нововведений - превратить каждую минуту связи клиентов с нашим банком в новый положительный опыт.

Отрадно, что наш труд и преданность нашим идеям не остались незамеченными. Авторитетный международный журнал Сapital Finance International (CFI.co), специализирующийся на финансах, мировой экономике и банках, высоко оценил проделанную нами работу и объявил нас победителем в номинации «Самая инновативная корпоративная стратегия ребрендинга - Азербайджан 2020 (Most Innovative Corporate Rebranding Strategy - Azerbaijan 2020).

Каждый год CFI.co ищет людей и организации, которые вносят значительный вклад в сближение и развитие экономик, а основная же цель премии направлена на выявление и поощрение уникальных случаев в надежде вдохновить и других на дальнейшее улучшение своей работы.

Эти слова как нельзя лучше характеризуют наше видение будущего банкинга в призме Yelo. Мы будем и дальше работать над собой, творить, и находить инновативные решения чтобы делать банкинг ярче для наших клиентов.

Yelo Bank – Яркий Банкинг!