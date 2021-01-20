Азербайджан стремится развивать отношения с Турцией и Пакистаном практически во всех сферах

БАКУ /Trend/ - Азербайджан заинтересован в развитии отношений с Турцией и Пакистаном практически во всех сферах, что нашло отражение в повестке дня трехсторонней встречи, которая охватила широкий круг вопросов, в том числе связанных с сотрудничеством в науке, технике, культуре, экономике и военной сфере, сообщает Trend со ссылкой на информационное агентство Eurasia Review.

В сообщении говорится о трехсторонней встрече Турции, Пакистана и Азербайджана, состоявшейся в Исламабаде 13 января 2021 года, а также о подписанной по итогам этой встречи декларации.

“В декларации, подписанной тремя министрами, выражена поддержка сторон друг другу в самых судьбоносных вызовах, с которыми сталкиваются их страны”,- говорится в сообщении с уточнением того, что, подтверждая поддержку сторон в урегулировании нагорно-карабахского конфликта в рамках международно признанных границ Азербайджана, документ подчеркивает их солидарность в усилиях Азербайджана по восстановлению и реабилитации освобожденных территорий.

"Урегулирование конфликта, открытие региональных транспортных и коммуникационных каналов, которые были заблокированы из-за этого конфликта, а также предложения по созданию более широкой платформы регионального сотрудничества на Южном Кавказе открывают больше возможностей для отношений Азербайджана с Турцией и Пакистаном в будущем".

В сообщении отмечается, что платформа трехстороннего сотрудничества Пакистан-Азербайджан-Турция является важным элементом внешней политики Азербайджана.

Что касается азербайджано-турецкого сотрудничества, то отмечается, что Азербайджан создал или присоединился к нескольким платформам сотрудничества с Турцией, своим главным союзником в международных отношениях.

“Турецко-азербайджанское партнерство в невоенной сфере также зафиксировало новые достижения в последние годы”,- отмечается в сообщении с добавлением того, что установление безвизового режима и недавнее соглашение о поездках с удостоверением личности в качестве документа для пересечения границы еще больше укрепят отношения между двумя странами.

На повестке дня в рамках сотрудничества Азербайджана с Пакистаном открытие торгового дома Азербайджана в Пакистане, создание рабочих групп по изучению инвестиционных возможностей, расширение нормативно-правовой базы в области продовольственной безопасности и торговли, инвестирование в текстильную, фармацевтическую и энергетическую отрасли, а также развитие сотрудничества между малым и средним бизнесом", - говорится в сообщении касательно отношений между Азербайджаном и Пакистаном, при этом добавляется, что запуск прямого авиасообщения между Азербайджаном и Пакистаном в ближайшее время внесет значительный вклад в активизацию взаимных связей.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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