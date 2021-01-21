БАКУ /Trend/ - Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR приостановила работы на открытой поверхности на платформах в связи с погодными условиями.

Об этом сказал Trend в четверг заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

«В связи с погодными условиями были усилены меры безопасности и приостановлены работы на открытой поверхности на платформах», - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку выпал первый снег. Больше всего снега выпало в Ясамальском, Низаминском и Хатаинском районах столицы.

Напомним, что ранее Национальная гидрометеорологическая служба сообщала о том, что с вечера 19 по 21 января включительно пройдут осадки, местами дождь перейдет мокрый снег и снег. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с. Температура воздуха понизится на 5-8 градусов, 21-22 января ночью на дорогах возможен гололед.