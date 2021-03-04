Новые возможности с TamKart!

Международный Банк Азербайджана объявляет о начале новой кампании, направленной на пользователей TamKart и других карт Банка. Акция продлится c 4 по 8 марта. При оплате покупок картами в более чем 200 объектах, являющихся партнерами Банка, клиенты получат скидку до 70% и дополнительный кэшбэк до 8%. Плюс ко всему для пользователей TamKart открывается возможность оплаты товара в рассрочку до 24 месяцев. Кампания включает в себя и другие интересные предложения. Ознакомиться с полной информацией и списком партнеров Банка можно здесь.

Главное преимущество состоит в том, что при платеже с помощью этих карт, клиент получает скидку не менее 2%. При проведении оплаты с помощью этих карт, на карточный счет клиента в конце месяца также возвращается определенный процент кэшбэка. В рамках программы «QayğıCash» при совершении покупок в партнерских местах Международного Банка Азербайджана на счет клиента возвращается до 40% кэшбэка.

Сеть партнеров TamKart, включающая в себя различные торговые и сервисные объекты, постоянно расширяется.

Комиссия за услуги снятия наличных и SMS-оповещения не удерживается. TamKart Platinum и Premium позволяют также пользоваться такими услугами, как Chatbot Concierge, Fastline, Lounge Key, страхование и др. Получить более подробную информацию и заказать карту онлайн можно здесь.

Информацию об универсальных полезных продуктах и ​​услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка можно найти на сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.