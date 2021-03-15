Аббас Ибрагимов:«Проекты трансформации Международного Банка Азербайджана модернизируют, меняют и открывают для нас путь в будущее»

Экономика 15 марта 2021 13:19 (UTC+04:00)
Аббас Ибрагимов:«Проекты трансформации Международного Банка Азербайджана модернизируют, меняют и открывают для нас путь в будущее»

Интервью с Председателем Правления Международного Банка Азербайджана Аббасом Ибрагимовым.

- Аббас муаллим, с какими результататами Международный Банк Азербайджана завершил 2020-ый год?

- Прибыль банка до налогообложения составила 183 миллиона, кроме того акционерам банка были выплачены дивиденды в объеме 150 миллионов манатов из прибыли 2019 года. Большая часть этих дивидендов была выплачена государству – нашему крупнейшиму акционеру. В течение года в пользу государственного бюджета было уплачено 130 миллионов манатов в качестве налога на прибыль. Наша позиция по капиталу достаточно стабильна и в несколько раз превышает минимальные требования. Кроме того, в 2020-ом году мы создали новую инвестиционную компанию АВВ Invest, которая, я уверен, будет также успешна, как и другие наши дочерние компании.

- Как вы оцениваете уровень кредитной активности банка за прошедший год?

- За прошедший год объем кредитного портфеля Международного Банка Азербайджана увеличился на 10%, что составило 2,6 миллиарда манатов. В течение года в развитие реального сектора было выделено достаточно большое количество кредитов в объеме более 700 миллионов манатов. В прошлом году кредитный портфель малого и среднего бизнеса, который является для нас приоритетным направлением, увеличился в два раза. Эти результаты были достигнуты за счет использования современного подхода к выдаче бизнес-кредитов и новой модели взаимоотношений с клиентами.

- С какими трудностями столкнулся банковский сектор в связи с пандемией?

- COVID-19 оказал влияние на многие операционные аспекты, от уровня обслуживания, заканчивая графиком работы. Но, несмотря на все препятствия, банковскому сектору удалось успешно пройти все испытания. Так, даже в самый сложный период банк смог обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов. В результате своевременных и целенаправленных шагов, предпринятых правительством, банковская сфера была надежно защищена от рисков и проблем. Банковский сектор также сыграл посредническую роль в реализации мер, принимаемых нашим государством. За достаточно короткий промежуток времени мы выдали социальные платежные карты более чем 600 тыс. представителям уязвимых слоев населения. В течение нескольких месяцев посредством этих карт обеспечивалась бесперебойная выплата социальной помощи. Государство оказало поддержку не только социально незащищенным слоям населения, но также малому и среднему бизнесу и микропредпринимателям. Государственные субсидии и другие платежи были своевременно доставлены по адресам благодаря усердной работе персонала банка.

- Принесла ли пандемия какой-либо положительный опыт банковскому сектору?

- Пандемия внесла определенные положительные изменения в деятельность банковского сектора. У клиентов нашего банка сформировались новые привычки. Теперь они все чаще прибегают к услугам удаленного обслуживания и цифрового сервиса. В целом по стране возросли доля и объем безналичных платежей, осуществляемых как физическими, так и юридическими лицами. Всего год назад мы и представить не могли, что рост объемов безналичных оплат и цифровизация будут расти такими темпами. Постараюсь привести вам примеры в цифрах. Значительно увеличилось число пользователей нашего мобильного приложения. Ежемесячно его скачивают около 70-80 тысяч новых пользователей. За последние три месяца объем и количество коммунальных оплат через мобильное приложение увеличились вдвое по сравнению с предыдущим периодом. Касательно безналичных расчетов могу сказать - несмотря на то, что многие магазины не работали в условиях строгого карантина, объем платежей по картам увеличился на 25%. Количество бесконтактных платежей с помощью карт выросло более чем в 10 раз. Пандемия ускорила процесс цифровизации, что позволило нашим клиентам увидеть запланированные нами проекты намного раньше. В середине 2020 года мы представили клиентам обновленное мобильное приложение банка, теперь пользователи могут воспользоваться приложением с новым интерфейсом и функционалом. Это позволило нам увеличить ранее указанные показатели.

- Как компании проявили интерес к решениям цифрового банкинга?

-Интерес к цифровым решениям и возможностям удаленного обслуживания резко возрос. Это также отразилось на показателях. Мы стали одними из первых, кто предложил клиентам возможность дистанционного открытия счетов. Так, на сегодняшний день более 700 компаний открыли свои корпоративные счета удаленно и стали нашими клиентами. За последний год значительно расширился объем услуг корпоративного банкинга. Основываясь на отзывах наших клиентов, мы добавили новые функции в систему услуг корпоративного банкинга. В 2020-ом году совокупный оборот транзакций через интернет-банкинг увеличился вдвое. В текущем году в нашем инновационном центре мы планируем полностью обновить интерфейс услуги корпоративного банкинга для наших клиентов. В созданном нами Инновационном Центре мы планируем предоставить нашим корпоративным клиентам новые решения в области интернет-банкинга с новым удобным и простым функционалом. К концу года мы уже сможем представить этот продукт малым и средним предпринимателям, а также нашим крупным корпоративным клиентам.

- Практикуется ли в вашем банке удаленная работа?

- Считаю это одним из самых положительных моментов, привнесенных пандемией в повседневную жизнь компаний и работу банков. Традиция удаленной работы помогла нам с легкостью привлечь иностранных специалистов в наши проекты. Подобный опыт позволил сэкономить затраты на финансирование командировок иностранных консультантов, покупку авиабилетов и.т.д. Иностранные консультанты регулярно оказывают поддержку нашим специалистам в различных проектах, в частности, они учавствовали в создании центра цифровых инноваций в соответствии с нашей новой стратегией. В настоящее время в этом центре разрабатываются все цифровые решения и цифровые продукты банка. Наше приложение мобильного банкинга – наглядный тому пример. Данный продукт был создан с нуля штатными сотрудниками Международного Банка Азербайджана, который они ежедневно улучшают на основе нового функционала.

- Произошли ли сокращения в Международном Банке Азербайджана в период пандемии?

- Наоборот, наша команда растет. За прошедший год наша команда также выросла. Сегодня у нас более 2600 сотрудников. К тому же, в прошлом году мы привлекли молодые таланты для реализации нашей новой стратегии. В области информационных и цифровых технологий команда наших специалистов еще больше расширилась. За год нам удалось увеличить команду более чем на 160 человек. Международный Банк Азербайджана с каждым годом молодеет. Так средний возраст наших сотрудников составляет 35 лет. Для молодежи в банке создана позитивная атмосфера для развития.

- Какие стратегические проекты реализуются в Международном Банке Азербайджана на сегодняшний день?

- Все наши внутренние проекты мы называем проектами трансформации, так как эти проекты модернизируют, меняют и открывают для нас путь в будущее. Например в прошлом году мы впервые запустили и протестировали современный, гибкий метод управления Agile - новое слово в области IТ и цифровых технологий. Тестирование прошло успешно, поэтому в этом году мы планируем применить методологию Agile и в бизнесе.

Могу сказать, что благодаря проводимой работе, к концу года наши клиенты увидят офисы Международного Банка Азербайджана в обновленном формате и смогут получить совершенно другой опыт обслуживания. Главная цель, которая стоит перед нами – вдвое сократить процесс ожидания наших клиентов, обогатить функции наших цифровых решений, предоставить нужные услуги в удаленном формате. В этом году стратегическое развитие цифровых решений будет наиболее приоритетным.

- Какую роль вы отводите Международному Банку Азербайджана в развитии экономики страны в ближайшие годы?

- После нашей исторической победы Азербайджан вступает в новый этап стратегического развития. Принимая во внимание вызовы новой реальности, Президент Азербайджанской Республики г-н Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Национальных приоритетов социально-экономического развития: Азербайджан 2030» от 2 февраля 2021 года. Главными ориентирами страны и национальными приоритетами на ближайшее десятилетие стали: стабильно растущая конкурентоспособная экономика, динамичное, инклюзивное и основанное на социальной справедливости общество, конкурентоспособный человеческий капитал и пространство современных инноваций, большое возвращение на освобожденные от оккупации территории, чистая окружающая среда и страна "зеленого роста".

Международный Банк Азербайджана, будучи современным государственным банком, будет использовать все имеющиеся возможности для выполнения поставленных задач, обозначенных национальными приоритетами, в том числе увеличения доли банков в финансировании реальной экономики, стимулирования развития предпринимательской деятельности, поддержки инновационных проектов и повышения репутации банков.

Наряду с нашими обязанностями, касающимися исключительно банковского сектора, мы, как одна из ведущих бизнес-структур страны, постараемся быть полезными для развития различных проектов корпоративной социальной ответственности, инициатив и других национальных приоритетов.

- Спасибо за интервью. Подытожив нашу беседу, хотелось бы узнать, есть ли еще какие-то новости, которыми вы хотели бы поделиться?

- Как я уже говорил, к концу 2021 года наши клиенты увидят несколько крупных отделений Международного Банка Азербайджана в обновленном формате. Также хочу поделиться еще одной хорошей новостью - в следующем году исполняется 30 лет со дня основания Международного Банка Азербайджана. Очень скоро, в канун тридцатилетия мы собираемся приятно удивить обновленным брендом наших клиентов, которые доверяли и поддерживали нас в течение всего этого периода.

Посмотреть интервью в видеоформате можно тут: https://youtu.be/JKii_QG1pik

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