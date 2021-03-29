Осуществлена выплата держателям облигаций ЗАО “AzerGold”

29 марта были произведены квартальные выплаты процентов по облигациям ЗАО “AzerGold”. В общей сложности держателям облигаций было выплачено 200 000 долларов США.

Отметим, что предложенные на финансовом рынке данные облигации служат диверсификации финансовых источников одного из лидеров ненефтяной промышленности страны – ЗАО «AzerGold», способствуют развитию рынка ценных бумаг и созданию выгодных и надежных инвестиционных возможностей для граждан.

Так, облигации ЗАО «AzerGold», обеспечивающие более высокую доходность (4% годовых), чем годовая депозитная процентная ставка в иностранной валюте, предлагаемая местными банками, служит благоприятным инвестиционным инструментом для населения.

Выпуск облигаций общим объемом в 20 миллионов долларов США по номинальной цене 100 долларов США за облигацию создала возможность дополнительной прибыли как для местных компаний, так и для граждан. Неслучайно, что спрос во время первого и второго транша облигаций «AzerGold», обеспечивающих инвесторам стабильный доход 4 раза в год в течение 3 лет и право выкупа номинальной стоимости облигаций в конце периода, опередил предложение более, чем в два раза.

Следующая ежеквартальная выплата процентов по облигациям AzerGold состоится в июле 2021 года.