Определилась структура, которая будет готовить проектные поручения по градостроительству на освобожденных сельских территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определилась структура, которая будет готовить проектные поручения в обосновании единого градостроительства на освобожденных сельских территориях страны. Это отразилось в разъяснении Кабинета министров к постановлению № 97.

Как сообщили в пятницу Trend в Кабмине, постановление подготовлено в целях исполнения распоряжения Президента Азербайджана «О применении закона Азербайджанской Республики от первого февраля 2021 года № 259-VIQD "О внесении изменений в закон "Об утверждении, вступлении в силу и соответствующем правовом регулировании Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики"».

Согласно постановлению, указанное в пункте 2.3 Правил обоснования единого градостроительства на освобожденных от оккупации сельских территориях Азербайджана проектное поручение будет подготовлено Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре, в этих случаях обоснование градостроительства будет производиться на основании заказа Госкомитета, и подготовка этих документов будет финансироваться за счет государственных средств согласно статье 24.2 Градостроительного и строительного кодекса Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)