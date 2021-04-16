В Азербайджане восстанавливаются уничтоженные армянами лесные массивы и сады

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане восстанавливаются лесные массивы и сады, уничтоженные армянами.

Как сообщает в пятницу Trend, в этом направлении уже предприняты определенные шаги. На освобожденных территориях высажены новые саженцы деревьев. Земли, подвергшиеся экологическому террору, очищаются от мин.

Кроме того, в отведенных под леса землях в Агджебединском региональном центре лесного хозяйства началось выращивание деревьев в соответствии с географическим положением. Сотрудник центра Ильгар Рагимов сообщил, что здесь сажаются семена или отводки ханского платана, лоха, вяза, акации и других пород деревьев.

Отметим, что Агджебединский региональный центр лесного хозяйства занимает территорию площадью 1600 га. Хотя план посева в этом году составлял всего 70 га, этот показатель был увеличен вдвое для восстановления зеленых насаждений на освобожденных территориях.

(Автор: Джейхун Алекперов. Редактор: Надир Насиров)