EMF Microfinance Fund предоставил Банку Республика субординированный кредит в размере $5 млн.

Один из крупнейших коммерческих банков страны Банк Республика, благодаря своей успешной деятельности продолжает привлечение финансовых ресурсов от крупных международных организаций. В этот раз, Банк при посредничестве компании Enabling Qapital подписал договор с европейской инвестиционной компанией EMF Microfinance Fund, о предоставлении Банку субординированного кредита в размере $5 млн. сроком на 8 лет.

Отметим что, за последнее время это уже пятая по счёту крупная международная финансовая организация которая заключает соглашение с Банком Республика. До этого Международная Финансовая Корпорация (IFC), Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD), Голландский Банк Развития (FMO) и Frontera Capital заключили соглашение с Банком. Это свидетельствует о высоком доверии и уверенности международных финансовых институтов в долгосрочной стабильности Банка Республика.

Как сообщили в Банке, средства в рамках подписанного договора будут направлены на кредитования приоритетного для Банка реального сектора, в частности, малого и среднего бизнеса.

За 30 лет своей успешной деятельности Банк Республика смог завоевать доверия своих клиентов и укрепиться в пятерке ведущих банков страны. В числе акционеров банка представлены крупнейшие финансовые институты Германии - Инвестиционная Корпорация DEG (член банковской группы KfW и SIDT) и Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe).