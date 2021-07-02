Международный Банк Азербайджана снижает процентные ставки!

БАКУ/Trend/ - Международный Банк Азербайджана снизил процентную ставку по кредиту наличными. Банк предоставил возможность клиентам с зарплатной картой Международного Банка Азербайджана оформить кредит по годовой процентной ставке от 16%.

Условия кредита:

Сумма - до 30 000 манатов

Срок - до 60 месяцев

Годовая процентная ставка - от 16%

До 20000 манатов без поручителя

Кредит наличными, предназначенный для удовлетворения различных потребностей, можно получить во всех филиалах Международного Банка Азербайджана. Для оформления кредита достаточно обратиться в любой филиал с удостоверением личности. Получить кредит наличными также можно, отправив последние 8 цифр зарплатной карты на номер 8937 или же, оформив его в режиме онлайн. Для получения дополнительной информации о кампании необходимо позвонить в Информационный центр по короткому номеру 937.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.