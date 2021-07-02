Объем контейнерных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту вырос на 28%

БАКУ /Trend/ - Объем контейнерных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) вырос на 28 процентов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе вебинара сказала заместитель генерального секретаря Международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут» Лейла Батырбекова.

Она отметила, что данный показатель за пять месяцев 2021 года относительно аналогичного периода 2020 года является вполне удовлетворительным, особенно на фоне пандемии.

ТМТМ пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы.

Международная ассоциация «ТМТМ» – это организация, объединяющая и представляющая интересы ряда стран и компаний, расположенных на маршруте ТМТМ, возрождая тем самым маршрут исторического Великого Шелкового пути.