Азербайджан и Сербия планируют наладить прямое авиасообщение

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Сербия планируют подписать документы по либерализации визового режима и налаживанию прямого авиасообщения.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Сербии Никола Селакович на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку.

По его словам, эти и другие документы будут подписаны осенью нынешнего года, что создаст большие возможности для развития сотрудничества двух стран.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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