Турция готова снизить таможенные тарифы в грузообороте с тюркоязычными странами – министр

БАКУ /Trend/ - Турция готова снизить таможенные тарифы в грузообороте с тюркоязычными странами всеми видами транспорта.

Как сообщает Trend, об этом в пятницу на 10-м заседании министров экономики стран-членов Тюркского совета сказал министр торговли Турции Мехмет Муш.

«Расходы, связанные с транспортировкой, создают некоторые барьеры, и турецкая сторона готова увеличить квоты и таким образом расширить транспортное сотрудничество. Наши компании и центральные банки будут способствовать финансовому обеспечению проектов тюркоязычных стран», - сказал он.

По словам министра, Турция придает важное значение торгово-экономическому сотрудничеству в рамках Тюркского совета.

Сегодня в Баку начало работу 10-е заседание министров экономики стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

Заседание проходит под председательством генерального секретаря Тюркского совета Багдада Амреева и министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и с участием министров Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Венгрии и Турции.

В рамках мероприятия будут обсуждены возможности расширения экономического сотрудничества между тюркоязычными странами. Кроме того, состоится вручение второй бизнес-премии Тюркского совета.

Министры также обсудят организацию рабочего и инвестиционного форумов Тюркского совета, которые состоятся в Будапеште и Бишкеке.

(Автор: Садраддин Агджаев)