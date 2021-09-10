Компании из стран Тюркского совета готовы реализовать в Карабахе проекты во всех областях – Багдад Амреев

БАКУ /Trend/ - Компании из стран Тюркского совета готовы реализовать в Карабахе проекты во всех областях. Как сообщает в пятницу Trend, об этом на десятом заседании министров экономики Тюркского совета сказал генсек организации Багдад Амреев.

«Мы уверены, что сможем реализовать в Карабахе проекты во всех областях. Эти проекты принесут пользу не только Азербайджану, но и всему тюркскому миру. Азербайджан превращает Карабах в процветающий регион. Здесь есть потенциал для развития туристического, горнодобывающего и ряда других секторов. Крупные инфраструктурные проекты уже запущены и реализовываются совместно с рядом стран», – сказал он.

Отметим, что в Баку в пятницу начало работу 10-е заседание министров экономики стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

Заседание проходит под председательством генерального секретаря Тюркского совета Багдада Амреева и министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с участием министров Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Венгрии и Турции.

В рамках мероприятия будут обсуждены возможности расширения экономического сотрудничества между тюркоязычными странами. Кроме того, состоится вручение второй бизнес-премии Тюркского совета.

Министры также обсудят организацию рабочего и инвестиционного форумов Тюркского совета, которые состоятся в Будапеште и Бишкеке.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)