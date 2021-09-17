Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана оказывает поддержку реализации программы самозанятости

БАКУ /Trend/ - Одним из направлений деятельности Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана является поощрение социального предпринимательства, поддержка развития предпринимательства среди граждан с ограниченными возможностями здоровья и молодежи.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов на форуме на тему "Социальное предпринимательство в Азербайджане: нынешняя ситуация и перспективы". Форум прошел при поддержке Агентства по развитию МСБ и Государственного агентства занятости, организации Общественного совета при агентстве и в партнерстве с Общественным объединением "Организация предпринимателей-инвалидов".

По его словам, Агентство по развитию МСБ оказывает поддержку реализации программы самозанятости. Он также сообщил, что за прошедшее время более 400 гражданам была оказана поддержка по подключению к этой программе.

По словам главы правления, при поддержке агентства граждане с ограниченными возможностями здоровья проходят тренинги, чтобы принять участие в программе самозанятости.

Агентство по развитию МСБ также поддержало продажу на разных выставках изделий ручной работы, изготовленных людьми с ограниченными возможностями здоровья.

"Кроме того, агентство эффективно сотрудничает с общественным объединением "Организация предпринимателей с ограниченными возможностями здоровья". В рамках "Марафона занятости", стартовавшего в поддержку трудоустройства участников Отечественной войны и членов семей шехидов, 190 субъектов предпринимательства, присоединившихся к нашему призыву, создали 345 вакансий. Так, уже 73 человека трудоустроены в 38 хозяйствующих субъектах", - сказал Мамедов.

Он поблагодарил всех предпринимателей, оказавших поддержку этой благотворительной акции.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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