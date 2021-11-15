В Баку начал работу 25-й Международный бизнес-форум - IBF (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При организации Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана и Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) в Баку начал работу 25-й Международный бизнес-форум (IBF - International Business Forum) с участием бизнесменов ряда стран и официальных лиц, сообщает в понедельник Trend.

Форум организован в целях развития двусторонних торгово-экономических отношений между странами, создания моделей устойчивого сотрудничества, укрепления связей в области инвестиций и бизнеса. В рамках Форума IBF, основанного в 1995 году MÜSİAD и проводимого раз в год, организуются панельные обсуждения, презентации, двусторонние встречи и другие мероприятия.

Для участия в форуме из Турции прибыли 550 бизнесменов. В рамках форума будут обсуждаться перспективы развития экономики Азербайджана, инвестиции и другие вопросы.

Официальными медиа-партнерами IBF являются АМИ Trend, Day.Az и медиапроект TURKIC.World.