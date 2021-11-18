Муганбанк предлагает бесплатную детскую карту

БАКУ/Trend/ - Муганбанк выпустил новую карту под названием Mugan Junior. В то время, когда все стремительно цифровизируется и меняется, люди, особенно молодежь и подростки, формируют новый спрос. Одна из основных целей Муганбанк в рамках корпоративной социальной политики приносить пользу обществу и в то же время увеличивать количество безналичных операций. По этой причине карты Mugan Junior предлагаются бесплатно. Кроме того, карта Mugan Junior поможет подросткам проявить самостоятельность, освоить основы финансовой грамотности и управления деньгами.

Mugan Junior выпускается как дополнительная карта к банковскому счету взрослого (клиента) и все операции по карте осуществляются на банковском счете клиента. Получить карту можно обратившись в любой филиал нашего банка, предъявив удостоверение личности родителя и ребенка или свидетельство о рождении. На карточках выполненных в двух разных дизайнах в современном стиле, будут отображаться имена детей.

Карту Mugan Junior можно использовать для покупок онлайн и офлайн. Однако в целях безопасности, банком были установлены ограничения на определенные платежи и лимиты.

С целью поощрения детей правильного управления сбережениями, расходами и доходами, на остаточную сумму начисляется доход до 5% годовых.

ОАО "Муганбанк" - один из известных финансовых институтов азербайджанского финансового банковского сектора - начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 23 филиалов и 10 отделений ОАО "Муганбанк " в Азербайджане и представительство банка в Москве оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. ОАО "Муганбанк" сотрудничает с международными экономическими структурами. Среди них Агентство США по Международному Развитию (USAID), Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), Международная Финансовая Корпорация (IFC) Инвестиционный Фонд США - World Business Capital (WBC), Корпорация Частных Зарубежных Инвестиций (OPIC) и Исламская корпорация развития частного сектора (ICD). The Green for Growth Fund (GGF), Европейский Фонд по Юго-Восточной Европе (EFSE) и Механизм круглого стола банкиров инициативы "Один пояс и один путь" (BRBR), инициированный Промышленным и коммерческим банком Китая (ICBC).