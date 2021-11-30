В Госкомтаможни Азербайджана прокомментировали сообщения о снижении лимита в 300$ на заказы из-за рубежа

БАКУ /Trend/ - В Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана прокомментировал распространенную некоторыми СМИ информацию о якобы снижении лимита на беспошлинный ввоз товаров для физических лиц с 300 до 100 долларов.

Как сказали Trend в ГТК, принятие подобных решений входит в компетенцию Кабинета министров.

«Государственный таможенный комитет является исполняющей структурой. Эта информация, распространенная в СМИ, не соответствует действительности», - сказали в ГТК.

Отметим, что с 2020 года в Азербайджане таможенной пошлиной не облагаются товары, ввозимые посредством международных почтовых отправлений или компанией, занимающейся транспортировкой, на имя одного физического лица в течение 30 дней и с общей таможенной стоимостью не более 300 долларов США.

Ранее этот лимит составлял 1 000 долларов США.