В Азербайджане повышен размер прожиточного минимума

БАКУ /Trend/ - С первого января в Азербайджане повышается размер прожиточного минимума.

Как передает Trend, согласно закону "О прожиточном минимуме в Азербайджане на 2022 год", подписанному Президентом Ильхамом Алиевым 23 декабря 2021 года, размер прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения устанавливается в размере 210 манатов, для трудоспособного населения - 220 манатов, для пенсионеров - 176 манатов, для детей - 193 маната.