Air Astana возобновила авиарейсы в Баку
БАКУ /Trend/ - Казахстанская авиакомпания Air Astana выполнила первый рейс из столицы Казахстана после их кратковременной приостановки в связи с режимом чрезвычайного положения в Казахстане, передает в четверг Trend со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
Сообщается, что самолет авиакомпании вылетел из Нур-Султана в 11:35 (GMT+6), что соответствует плану выполнения авиарейсов.
Отметим, что ранее авиакомпания дважды была вынуждена отменить рейсы в Баку - шестого и девятого января.
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