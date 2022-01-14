Buta Airways снизила стоимость билетов до 29 евро на всех рейсах

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский лоукостер Buta Airways возобновил возможность приобретения билетов по тарифу «Бюджет», стоимость которого начинается от 29 евро. Данный тариф был временно недоступен в период активной фазы пандемии коронавируса, передает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Buta Airways.

Билеты по тарифу «Бюджет», как и прежде, можно приобрести только на сайте авиакомпании www.butaairways.az. Опция бесплатного провоза багажа в нем отсутствует. Однако регистрация на рейс в аэропорту будет бесплатной, как и на других тарифах авиаперевозчика. Выбор места в салоне самолета предлагается в виде платной услуги на всех трех тарифах авиакомпании.

Тариф «Бюджет» действует на всех специальных рейсах авиакомпании Buta Airways, в маршрутную сеть которой входят следующие направления: Стамбул, Алания, Измир, Анкара, Москва (аэропорт «Жуковский»), Уфа, Казань, Астрахань, Киев, Тбилиси, Эр-Рияд, Даммам.

В салон самолета в рамках тарифа «Бюджет» допускается бесплатный провоз следующих принадлежностей:

• Небольшая сумка для личных вещей либо сумка для камеры и портативного компьютера, размеры, которых не превышают 30x35x10 см (сумки следуют использовать только по назначению);

• Верхняя одежда, пальто либо плащ, костюм в портпледе (портплед следует использовать только по назначению);

• Букет цветов (не должен превышать допускаемые размеры ручной клади);

• Детское питание и детская дорожная колыбель, легкая детская складная коляска (перевозится в багажном отсеке ВС), которые могут быть необходимы во время полета с детьми;

• Складное кресло-коляска (перевозится в багажном отсеке ВС) и костыли либо трость для пассажира с ограниченными физическими возможностями;

• Зонт и определенное количество материалов для чтения во время полета.

Также помимо тарифа «Бюджет» на специальных рейсах авиаперевозчика предлагается возможность приобрести авиабилеты по тарифам «Стандарт» и «Супер», включающие в себя провоз 10 кг и 23 кг регистрируемого багажа соответственно.