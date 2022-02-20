Азербайджан и Иран обменяются бизнес-миссиями
БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Иран обменяются бизнес-миссиями.
Как передает Trend, об этом было сообщено на встрече посла Азербайджана в Иране Али Ализаде с членами Тебризской торговой палаты.
Перед заседанием совместной межправительственной экономической комиссии Азербайджан и Иран планируют ознакомиться с существующим потенциалом двух стран.
С этой целью было принято решение, что около 15 иранских промышленников и представителей посетят Азербайджан, а 15 азербайджанских - Иран.
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