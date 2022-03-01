Alstom поставила в Азербайджан очередные локомотивы
БАКУ /Trend/ - Французская компания Alstom завершила поставку в Азербайджан 39-го и 40-го по счету локомотивов для ЗАО «Азербайджанские железные дороги».
Как сообщил во вторник Trend управляющий директор Alstom по Азербайджану, Грузии, Узбекистану и Туркменистану Эльшан Зейналов, локомотивы из Нур-Султана (Казахстан) были отправлены в Баку несколько дней назад и уже прибыли в азербайджанскую столицу.
Отметим, что в 2014 году АЖД подписали с Alstom контракт на поставку 50 электровозов на сумму 288 миллионов евро, включая 40 тяжеловесных локомотивов Prima T8 AZ8A, которые производит СП «ЭКЗ» компании Alstom в городе Нур-Султан.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Азербайджане обнародовано число пострадавших от мин и неразорвавшихся боеприпасов с начала 2022 г.
В Азербайджане названо число студентов, которые получат образовательные кредиты на весенний семестр 2021/2022
Активное участие населения в вакцинации приводит к формированию массового иммунитета - минздрав Азербайджана