Alstom поставила в Азербайджан очередные локомотивы

БАКУ /Trend/ - Французская компания Alstom завершила поставку в Азербайджан 39-го и 40-го по счету локомотивов для ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Как сообщил во вторник Trend управляющий директор Alstom по Азербайджану, Грузии, Узбекистану и Туркменистану Эльшан Зейналов, локомотивы из Нур-Султана (Казахстан) были отправлены в Баку несколько дней назад и уже прибыли в азербайджанскую столицу.

Отметим, что в 2014 году АЖД подписали с Alstom контракт на поставку 50 электровозов на сумму 288 миллионов евро, включая 40 тяжеловесных локомотивов Prima T8 AZ8A, которые производит СП «ЭКЗ» компании Alstom в городе Нур-Султан.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)