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В Азербайджане названы выделенные средства на восстановление городов, разрушенных в результате агрессии Армении

Экономика Материалы 25 мая 2022 12:56
В Азербайджане названы выделенные средства на восстановление городов, разрушенных в результате агрессии Армении

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - На восстановление городов, разрушенных в результате агрессии Армении, в прошлом году из резервного фонда Президента Азербайджана было выделено 48,9 миллиона манатов.

Как сообщает Trend, об этом заявил в среду министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2021 год" на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, на ликвидацию ущерба, нанесенного гражданскому населению в результате агрессии Армении, также выделены средства в размере 12,2 миллиона манатов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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